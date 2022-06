Brenken applaudiert der „Lady in red“

Büren-Brenken

In Brenken strahlte am Sonntagnachmittag nicht nur die Sonne, sondern auch das Schützenkönigspaar Denis Schäfer und Alina Vollmer. Das junge Regentenpaar war der Blickfang der vielen Besucher, die sich beim großen Festzug entlang des Marschwegs und beim Königshaus am Vogelsang 12 eingefunden hatten.

Von Hans Büttner