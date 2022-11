Brenkener können fürs neue Jahr wieder einen Dorfkalender kaufen

12 Monate, 37 Bilder, ein Rückblick auf das Brenkener Dorfleben. So lässt sich der beliebte Dorfkalender umschreiben, der jetzt in dem Bürener Ortsteil für das kommende Jahr erhältlich ist.

Zusammengestellt hat ihn das Team um Sandra Schüth, Margret Kamp, Nicole Danne und Nadine Kaup mithilfe von Bildern, die Brenkener Bürger eingereicht haben. Der Wandkalender umfasst neben den Bildern aus dem Dorfleben auch traditionell wieder sämtliche Termine der Brenkener Vereine sowie der Müllabfuhr und des Bücherbusses.

Der Dorfkalender hat in Brenken in vielen Häusern einen festen Platz an der Wand gefunden, der im Jahr 2022 freibleiben musste: Wegen der Pandemie mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden, sodass das Bildmaterial fehlte. „Umso mehr freut es mich, dass sich für das Jahr 2023 ein Team gefunden hat, das mit großer Freude den Kalender wieder ins Leben gerufen hat und dort auch halten wird“, betont Ortsvorsteher Matthias Kaup, der das Team bei der Erstellung unterstützt hat.

Damit auch für die kommenden Jahre ausreichend Bildmaterial zur Verfügung steht, ist das Kalenderteam auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen: Bildschätze aus alten Zeiten und Schnappschüsse aus dem neuen Jahr können ganzjährig per Mail an [email protected] oder direkt bei dem Team eingereicht werden.

Der Brenkener Dorfkalender ist ab sofort zu einem Preis von 4 Euro bei der Bäckerei Kaiser, der Fleischerei Hardes und dem Salon Kordula Bartsch erhältlich. Zusätzlich kann er beim Weihnachtsmarkt des Verkehrsvereins am 26. November sowie beim Jahreskonzert des Musikvereins am 3. Dezember erworben werden.