Bücherschrank in Wewelsburg aufgestellt

Ein neuer Bücherschrank der Westenergie bietet künftig in Wewelsburg rund um die Uhr eine Anlaufstelle für Leseratten und Literaturfreunde. Die Tauschbörse für Bücher aller Art steht ab sofort in der Lange Straße/ Ecke Schafsberg zur Verfügung. Als ehrenamtliche Bücherpatinnen engagieren sich Marina DeCarrois und Betty Scherkus und schauen dort regelmäßig nach dem Rechten.

Eine Erstausstattung des neuen, vom Unternehmen Westenergie gesponserten Bücherschranks ist bereits vorhanden, so dass alle Lesebegeisterten gleich zum Start der Tauschbörse aus den Vollen schöpfen können. Das Prinzip ist einfach: Ausgelesene Bücher können dort deponiert, andere mitgenommen werden.

Der Schrank soll zugleich auch ein Treffpunkt für Alt und Jung im Ort sein. Ein repräsentativer und gut zu erreichender Standort mit ausreichenden Sitzgelegenheiten wurde daher gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins, Michael Ossowski, aus gewählt.

„Der Bücherschrank ist ein attraktives Angebot, um den öffentlichen Raum in Wewelsburg zu beleben und das kulturelle Engagement im Ort zu unterstützen“, freut sich Bürgermeister Burkhard Schwuchow. Fabian Wälter von Westenergie erklärte: „Als Partner der Kommunen kümmern wir uns nicht nur um das Stromnetz und die Straßenbeleuchtung, sondern engagieren uns auch in den Städten und Gemeinden. Wir freuen uns, dass sich die Bücherschränke schnell zu Treffpunkten des Literaturtausches entwickeln, an denen die Menschen ins Gespräch kommen.“ Für den Heimat- und Verkehrsverein stellt die neue Patenschaft eine passende Erweiterung des bisherigen Angebots dar.

Schrank aus wetterfestem Cortenstahl

Der Bücherschrank, der rund um die Uhr geöffnet ist, besteht aus wetterfestem Cortenstahl und fügt sich harmonisch in den öffentlichen Raum ein. Die Türen schließen selbsttätig, so dass die Bücher immer vor Regen geschützt sind. Das untere Fach ist für Kinderbücher gedacht, damit die Kleinen die Bücher auch gut erreichen können. Insgesamt haben etwa 180 bis 200 Bücher Platz. Die Kosten für die Aufstellung hat das Energieunternehmen Westenergie übernommen.

Insgesamt hat Westenergie innerhalb der vergangenen neun Jahre bereits mehr als 250 Bücherschränke in Deutschland aufgestellt und Literaturfreunde damit begeistert. Die beliebten Tauschmöbel verteilen sich im gesamten Kerngebiet der Westenergie vom niedersächsischen Twist im Norden bis zum rheinland-pfälzischen Worms im Süden, vom nordrhein-westfälischen Alsdorf im Westen bis zum weserbergländischen Beverungen im Osten. Weitere Infos zu den Westenergie Bücherschränken sowie eine Übersicht aller Standorte finden Interessierte auf www.westenergie.com/buecherschraenke.