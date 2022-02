Buchhandlung Nicolibri beendet Kapitel

In Büren gibt es von diesem Samstag an nur noch eine Buchhandlung. Die Nicolibri-Filiale in der Kapellenstraße 9 hat ab sofort geschlossen.

„Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Es gibt aber mehrere Gründe, warum ich einen Schlussstrich ziehen muss“, sagt Nicole Bettermann. Vor fünf Jahren hat sie im Herzen der Stadt Büren ihre Buchhandlung Nicolibri eröffnet. Nun hat sie das Kapitel ihrer Filiale beendet. „Leider!“, wie die Inhaberin betont, die ursprünglich geplant hatte, in diesem Jahr Jubiläum zu feiern. Doch daraus wird nichts mehr.

Nach wie vor sei sie sich sicher, dass die Stadt Büren und vor allem auch der Standort am Marktplatz, direkt neben dem Eiscafé, ideal seien. Trotzdem habe sie feststellen müssen, dass die Kundenfrequenz in der Stadt nicht ausreiche. Als sie vor fünf Jahren die Filiale eröffnet habe, habe wenig später der Nahversorger geschlossen. Dies habe enorme Auswirkungen gehabt. Trotzdem habe sie versucht, das Geschäft, in dem es weitaus mehr als nur Bücher gab, weiter zu etablieren. Doch seit dem vergangenen Jahr sei es zusätzlich schwer geworden, Personal zu finden. Der Fachkräftemangel sei bereits in Büren angekommen, berichtet Nicole Bettermann. Nachdem eine Mitarbeiterin in den Ruhestand gegangen sei, habe sie die Bürener Filiale mit Personal aus ihren Geschäften in Wewer, Borchen und Schlangen bestückt, um überhaupt öffnen zu können. Außerdem reduzierte sie die Öffnungszeiten. „Die Filiale ist wirtschaftlich nicht länger zu betreiben“, zieht die Geschäftsfrau die Reißleine. Sie hoffe, dass die in der Stadt Büren verbleibende Buchhandlung „Schrift & Ton“ eine gute Zukunft haben werde.

Im März wird Nicole Bettermann ihre Waren auf die drei weiterhin bestehenden Filialen verteilen. Die treuen Kunden seien enttäuscht, hätten aber Verständnis, berichtet sie.

Service-Punkt

Mit der Schließung der Buchhandlung endet in Büren auch ab sofort der Betrieb des Service-Punktes des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES. Bei Reklamationen der Zeitungszustellung, bei Reisenachsendungen, Unterbrechung der Zeitungszustellung während des Urlaubes oder Adressänderungen erreichen die Kunden die Zeitung unter Telefon 0521/585100 oder per E-Mail an kunden­service@westfalen-blatt.de

Für private Kleinanzeigen und Familienanzeigen ist die Zeitung erreichbar unter Telefon 0521/5858 oder per Mail an anzeigen@westfalen-blatt.de.

Die gesamten Servicedienstleistungen gibt es auch im Internet online unter www.westfalen-blatt.de bequem und rund um die Uhr.