Riesenratte Rico hält in Büren Besitzer und Polizei in Atem

Gambia-Ratten werden in einigen Ländern zur Suche nach Landminen und zur Diagnose von Tuberkulose eingesetzt. Die inklusive Schwanzlänge bis zu 80 Zentimeter langen Hamsterratten gelten als intelligent. Diese Erfahrung machte nun auch ein Autofahrer, der mit einer fast ausgewachsenen Gambia-Ratte namens Rico am Montagabend (16. Januar) für einen Polizeieinsatz auf der L776 bei Büren sorgte.

Der 33-jährige Mann aus dem Tecklenburger Land fuhr nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr auf der Landstraße in Richtung Paderborn. Die knapp ein Jahr alte Gambia-Riesenhamsterratte transportierte er in einer verschließbaren Box.

Zwischen den Abfahrten Büren und Salzkotten gelang es dem Nagetier allerdings, das Türchen seines Käfigs zu öffnen. Als Rico plötzlich neben ihm am Fahrersitz auftauchte, verriss der Rattenbesitzer das Lenkrad und machte einen Schlenker über die Gegenfahrbahn – glücklicherweise blieb das gefährliche Manöver ohne Folgen.

Riesenratte beißt Besitzer

Dem Mann gelang es daraufhin, in einer Nothaltebucht anzuhalten und aus dem Auto zu steigen. Beim Versuch, den zutraulichen, aber quirligen Rico wieder einzufangen, wurde der 33-Jährige trotz Handschuhen mehrfach in die Finger gebissen. Der Mann wusste sich schließlich nicht mehr zu helfen und rief die Polizei.

Gegenüber den eingesetzten Polizisten gab der Besitzer an, dass die Ratte noch nicht ausgewachsen, ihm aber mittlerweile zu groß geworden sei. Er sei auf dem Weg zu einem Züchter, der Rico übernehmen wolle. Erste Versuche, die Ratte – nun in zahlenmäßiger Überlegenheit – einzufangen und wieder in die Box zu bugsieren, schlugen fehl. Rico gab sich wenig kooperativ und schien an dem Versteckspiel im Auto eher noch Freude zu haben.

Nach einer knappen Stunde allerdings verspürte der Nager offenbar Hunger. Das Futter lag in der Transportbox. Die Ratte schlüpfte hinein, und die Falle schnappte zu. Dieses Mal wurde die Tür so verschlossen, dass Rico – trotz seiner Intelligenz - nicht mehr herauskommen konnte. Der Besitzer setzte im Anschluss seine Fahrt zum Züchter fort.

Tier fällt auf Falle herein

Die Paderborner Polizei ist immer wieder im tierischen Einsatz – zuletzt in der Neujahrsnacht, als Pferde auf der B480 gesichert werden mussten.