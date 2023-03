Mann (59) zahlt Strafe und verpasst seinen Flug in die Türkei

Die Bundespolizei vollstreckte einen Haftbefehl am Flughafen Paderborn/Lippstadt in Büren-Ahden. Der Mann zahlte zwar seine Strafe, verpasste aber seinen Flug.

Der 59-Jährige legte am frühen Samstagmorgen (4. März) zur Ausreise nach Antalya seinen Pass bei der Bundespolizei am Flughafen in Büren-Ahden. Die Beamten konfrontierten den Mann mit einem Haftbefehl. Er sei sichtlich überrascht gewesen, wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Montag weiter mitteilte.

Aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Ansbach wegen falscher eidesstattlicher Versicherung war die Strafe über 3000 Euro noch nicht beglichen. Um eine zweimonatige Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden, bezahlte der Mann die Summe noch vor Ort. Es dauerte allerdings zu lange, um an genügend Geld zu kommen: Sein gebuchter Flug war dann bereits gestartet.