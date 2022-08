Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Die Bundespolizei hat einen gesuchten Straftäter am Flughafen Paderborn/Lippstadt verhaftet. Der 30 Jahre alte Mann wurde nach der Ankunft aus Griechenland polizeilich überprüft.

Der Flughafen/Paderborn Lippstadt in Büren-Ahden.

Dabei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle erlassen hatte, wie die Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte.

Die gebürtigen Leinefelder wurde aufgrund einer Beleidigung 2020 und wegen des vorsätzlichen Gebrauchs eines unversicherten Kraftfahrzeugs 2021 jeweils rechtskräftig verurteilt. Da er sich in beiden Fällen der Ladung zum Strafantritt nicht gestellt hatte, wurden Haftbefehle erlassen.

In der Wache am Flughafen brachte der Mann den weiteren Angaben zufolge den haftbefreienden Betrag in einer Gesamthöhe von 1653 Euro auf. Anschließend konnte er die Wache verlassen.