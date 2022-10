Büren-Eickhoff bekommt modernes Dorfgemeinschaftshaus

Die ehemalige Dorfschule des Bürener Ortsteils Eickhoff strahlt in neuem Glanz. Nach zweijähriger Umbauphase konnte sie Pater Francis Succar jetzt als neues Dorfgemeinschaftshaus einweihen.

Haben gemeinsam das neue Dorfgemeinschaftshaus in Büren-Eickhoff eingeweiht: Bürgermeister der Stadt Borchen Uwe Gockel, Daniel Robbert (Ortsvorsteher Büren-Siddinghausen), Bernhard Hoppe-Biermeyer (Landtagsabgeordneter), Nils Trilling (Ortsvorsteher Weiberg), Pater Francis Succar, Franz-Josef Borghoff (Ortsvorsteher Steinhausen), Josef Püster (Ortsvorsteher Eickhoff), Uwe Jordan (Südliches Paderborner Land), Johannes Wördehoff (Ortsvorsteher Barkhausen), Wigbert Löper (Ortsvorsteher Büren) und Dirk Herbst (Ortsvorsteher Hegensdorf).

Stolz auf das Erreichte begrüßten Ortsvorsteher Josef Püster und der stellvertretende Bürgermeister Wigbert Löper zahlreiche Gäste zu einem ersten geselligen Zusammenkommen in den modernisierten Gemeinschaftsräumen.

Dass Josef Püster mit seinem Eickhoffer Team hier einen tollen Job gemacht hat, bekräftigte auch Bernhard Hoppe-Biermeier in seinen Grußworten. „Es ist immer wieder beeindruckend, welche Initiative und Eigenleistung in den Dörfern des Paderborner Landes aufgebracht wird. Dieses Engagement ist keinesfalls selbstverständlich“, betonte der CDU-Landtagsabgeordnete bei seinem Besuch in Eickhoff.

Die Modernisierung am Dorfgemeinschaftshaus umfasste Gesamtinvestitionen von rund 300.000 Euro. Aus Fördermitteln der Leader-Region Südliches Paderborner Land wurden rund 129.000 Euro in das Projekt eingebracht. Die Stadt Büren als Projektträgerin übernahm die Co-Finanzierung sowie die weiteren Ausgaben und kümmerte sich um die Abrechnung der Fördermaßnahme. Zudem konnten die Baukosten durch das Erbringen von mehr als 1000 Arbeitsstunden ehrenamtlicher Eigenleistung aus dem 90-Einwohner-Dorf gesenkt werden.

Mithilfe der Leader-Förderung wurde die frühere Dorfschule zukunftsfit gemacht. Ganz besonders am Herzen lag Ortsvorsteher Josef Püster der neu geschaffene barrierefreie Zugang sowie die behindertengerechten Toiletten. Weitere Bereiche der Modernisierung umfassen unter anderem die energetische Dach- und Fassadensanierung, die neue Gestaltung des Vorplatzes sowie die Modernisierung der Innenräume.

Das Gebäude kann seiner wichtigen Funktion für das Eickhoffer Dorfleben nun wieder gerecht werden. Der Nutzung der alten Volksschule etwa für Dienstabende der Feuerwehr, das Patronatsfest, den Schnatgang, für Weihnachtsfeiern, als Wahllokal, für Kurse der Volkshochschule sowie für Treffen der politischen Gremien steht nun nichts mehr im Wege, teilt die Stadtverwaltung Büren mit.