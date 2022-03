„Büren ist bunt“ meldet sich zurück

2014 gegründete Flüchtlingsinitiative will nun Menschen aus der Ukraine helfen

Büren

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der vielen Menschen, die auch in Deutschland Schutz suchen, tritt die Flüchtlingsinitiative „Büren ist bunt“ wieder auf den Plan. Gegründet 2014, hat die Gruppe inzwischen mehreren hundert Menschen dabei geholfen, in Büren anzukommen und Fuß zu fassen.

Von Hanne Hagelgans