Büren on Wheels trotzt dem Wetter mit Action

Büren

Die Fürstenberger Straße und die Werkstraße in Büren können sicherlich als eine „Werkbank der Stadt“ bezeichnet werden. Mehr als 100 Dienstleister, Unternehmen und Betriebe sind hier zu Hause. Sie haben am Sonntag beim Festival „Büren on Wheels“ (kurz: BOW) ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Von Hans Büttner