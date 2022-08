Büren stellt Anforderungen an Mehrfamilienhäuser

Die Regelung, die ein Arbeitskreis aus Vertretern der Verwaltung und der im Rat vertretenen Fraktionen gemeinsam erarbeitet hat, ergänzt die bereits bestehenden Richtlinien für die Grundstücksvergabe bei Einfamilienhäusern und Gewerbeflächen.

In allen Fällen gelten die Vorgaben jedoch ausschließlich für Flächen, die sich im Besitz der Stadt befinden. Private Grundstücksbesitzer sind nicht daran gebunden.

„Boden ist ein endliches Gut“, heißt es in der Präambel zur neuen Richtlinie. In Zukunft könnten Wohnbauflächen in Büren nicht mehr in beliebiger Anzahl angeboten werden, dennoch müsse weiterhin Wohnraum zur Verfügung stehen. Ziel der Angebote in Mehrfamilienhäusern müsse es daher sein, den Bedürfnissen insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern oder sozial bedürftigen Personenkreisen entgegenzukommen.

Die Grundstücke würden nicht an den Meistbietenden verkauft, stellt die Richtlinie klar. Vielmehr gelte ein Festpreis. Um bei mehreren Bewerbern ein faires Verfahren zu gewährleisten, gilt – analog zu den Einfamilienhäusern und Gewerbeflächen – ein Punktesystem.

Die Mindestanforderung: Zwei Wohnungen je Gebäude und 40 Prozent der Wohnfläche müssen als geförderter oder preisgedämpfter Mietwohnungsbau für 25 Jahre vermietet werden. Zusätzliche Punkte bekommt, wer größere Anteile der Fläche gefördert oder preisgedämpft anbietet und dies zeitlich länger garantiert.

Verschiedene Wohnungsgrößen, verschiedene Mieter

Weitere Punkte gibt es für unterschiedliche Wohnungsgrößen, weil sich so unterschiedliche Mietergruppen ansprechen lassen, und für die Förderung von unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens, beispielsweise generationenübergreifendes Wohnen.

Mindestens gefordert werden 1,5 Stellplätze je Wohneinheit. Investoren, die mehr bieten und zusätzlich Ladesäulen für E-Fahrzeuge und Unterbringungsmöglichkeiten für Fahrräder planen, bekommen Pluspunkte.

Gleiches gilt für den Bereich Klimaschutz. Mindestens entstehen muss ein Gebäude mit dem Standard eines Effizienzhauses 70. Wer noch energiesparender baut oder Photovoltaik, Dach- oder Fassadenbegrünung mit einplant, erhält weitere Punkte.

Besitzt ein Investor bereits ein Grundstück, auf dem er alternativ bauen könnte, gibt es einen Punktabzug. Wenn mehrere Bewerber für dasselbe Grundstück die gleiche Punktzahl erhalten, entscheidet das Los.

Erstmals Anwendung findet die in der jüngsten Ratssitzung beschlossene neue Richtlinie bereits: Im Neubaugebiet „Niederfeld II“ im Ortsteil Steinhausen stehen drei städtische Grundstücke für Mehrfamilienhäuser zur Verfügung, die nach dem neuen System vergeben werden.