Büren will mehr für den Klimaschutz tun

Das letzte Wort hat im Februar kommenden Jahres der Stadtrat. „Wir verstehen den Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur zu bewältigen sein kann, wenn wir zusammen daran arbeiten“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow. „Mit der Einbringung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes möchten wir hier vor Ort einen Beitrag zur Sicherung unseres Lebensraumes leisten.“ Für die Klimaschutzmaßnahmen seien in der Haushaltsplanung 2023 mehr als eine Million Euro eingeplant.

Basierend auf der Agenda der Bundesregierung ist die Minderung von Treibhausgasemissionen das zentrale Ziel im Integrierten Klimaschutzkonzept. Hierzu wurde der Status quo bezüglich der Treibhausgasemissionen im gesamten Stadtgebiet Büren aufgestellt. Daran habe sich gezeigt, dass der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 in Büren mit 9,3 Tonnen im Jahr sogar leicht über dem Bundesdurchschnitt liege.

Für fünf Handlungsfelder wurde ein Maßnahmenkatalog entwickelt: Liegenschaften, Energie, Stadtentwicklung, nachhaltige kommunale Beschaffung, Mobilität und Verkehr. Neben den insgesamt 38 Maßnahmen soll ein aktives Klimaschutzmanagement dafür sorgen, den Klimaschutz dauerhaft im Stadtgebiet Büren zu verankern. „Um die Treibhausgasneutralität bis 2045 in Büren zu erreichen, muss jetzt aktiv gehandelt und der Entwicklungsstand regelmäßig überprüft werden“, so Klimaschutzmanager Sascha Glaser.

Die Mitwirkung am Klimaschutzkonzept durch die Bürger ist der Stadtverwaltung ein besonderes Anliegen. Beim großen Wirtschaftsmeilenfest „Büren on Wheels“ sowie im Klima-Café im Rahmen des Oktobermarkts konnten erste Ideen und Umsetzungsvorschläge eingebracht werden. Beim Stadtradeln im Frühjahr konnte zudem in Gemeinschaft erfahren werden, wie effektiv das Radfahren auf Alltagsstrecken sein kann und wie leicht sich CO2 auf diese Weise einsparen lässt. Bürgermeister Burkhard Schwuchow bedankt sich bei der Verwaltung und dem Arbeitskreis und ist sich sicher: „Bürens Zukunft ist nachhaltig.“