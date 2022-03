„Bürener Blütenzauber“ ist kostenlos in Bäckereien erhältlich

Der „Bürener Blütenzauber“ ist jetzt wieder in den Bürener Bäckereien erhältlich. 1200 Saatguttütchen werden kostenlos abgegeben.

Schon wenige Quadratmeter solcher Blüh-Oasen schaffen einen wichtigen Lebensraum und Nahrungsquellen für Wildbienen und Insekten – und sehen dazu noch schön aus. Wer mag, kann im eigenen Garten oder auf dem Balkon die Blütenpracht im Bild festhalten und seine Fotos zur Veröffentlichung in den sozialen Medien per E-Mail an stadtmarketing@bueren.de senden.

Die Blumenmischung zeichnet sich durch bis zu 40 verschiedene Arten aus, die vom Frühjahr bis in den Herbst hinein blühen. Die Tütchen mit je 10 Gramm Blütenzauber für etwa zwei Quadratmeter Fläche sind bei der Buchhandlung „Schrift und Ton“ sowie bei den Bäckereien Stöver (Büren), Grundmann (Büren, Harth, Wewelsburg), Kaiser (Büren, Brenken), Tewes (Brenken, Ahden), Loske (Weine) und König (Steinhausen) erhältlich.

Tipps zur Aussaat und Pflege finden sich unter www.wuennenberg-bueren.de.