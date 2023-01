Bürener Bürgermeister äußert Unverständnis und Enttäuschung nach Böller-Angriff auf Feuerwehrleute

Büren

Enttäuschung und Unverständnis hat Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow nach dem Böller-Angriff auf Feuerwehrleute in der Silvesternacht in Büren geäußert. Kritik übt er am Vergleich, den Ludger Schmidt, Leiter der Feuerwehr Paderborn, gegenüber dieser Zeitung mit der Bonfire Night in Großbritannien gezogen hatte. Das verharmlose den Vorfall.