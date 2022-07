Bürener Dorfgemeinschaft sammelt für die Ukraine-Hilfe

Mit viel Eigenleistung und einem passenden Fördertopf hat der Bürener Ortsteil Weine den Dorfplatz neugestaltet. Beim Einweihungsfest kam ein Spendenbetrag zusammen, wovon 1000 Euro an die Ukraine-Hilfe der Stadt Büren weitergeleitet wurden. Ortsvorsteher Norbert Steven übergab nun den Spendenscheck an die Stadt Büren.

Übergabe des Spendenschecks an die Ukraine-Hilfe der Stadt Büren auf dem neugestalteten Dorfplatz in Weine: (von links) Klaus Feldmann (2. Vorsitzender Dorfgemeinschaftsverein Weine), Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Marita Krause, Ortsvorsteher Norbert Steven und Jan Deissenroth (Kassenwart).

Als Ort der Begegnung wurde der Dorfplatz am historischen Feuerwehrgebäude in Weine neu gestaltet. Eine neue Schutzhütte mit klimafreundlicher Grünbedachung, zwei Ruheliegen und schönen Sitzplätzen mit Tischen laden ein zum Verweilen und Rasten. Informationstafeln am Eingang erzählen den interessierten Besucherinnen und Besuchern von der Dorfgeschichte und geben einen Überblick zum Wander- und Radwegenetz in der Region.

Die E-Bike-Ladestation mit vier Lademöglichkeiten macht den neuen Dorfplatz zu einer attraktiven Anlaufstelle der Nutzer des nahe gelegenen „Alme-Radwegs“. Auch für den gut besuchten Wanderweg „Jesuitenpfad“ ist der Dorfplatz in Weine ein Gewinn.

Förderung aus dem Leader-Programm

Möglich gemacht wurde die Gestaltung des neuen Dorfplatzes durch Mittel aus dem Leader-Förderprogramm, Unterstützung der Stadt Büren und viel Eigenleistung der Weiner Bevölkerung. Der Dorfgemeinschaftsverein Weine übernahm die Koordination der Arbeiten und die Organisation des Einweihungsfestes. Der Dorfplatz dient zukünftig als generationsübergreifende Begegnungsstätte für Gäste und die einheimische Bevölkerung.

Einweihung mit großem Fest

Den ersten Testlauf hat der neue Platz mit Bravour bestanden. Zur Einweihung wurde ein großes Fest veranstaltet, mit Kanufahrten und Kasperle-Theater für Kinder, Feuerwehrübungen zum Mitmachen und einem attraktiven Kunstgewerbemarkt. Speisen und Getränke wurden reichlich ausgegeben.

Die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Marita Krause zeigte sich erfreut über so viel Engagement in der Bürener Ortschaft Weine, die aktuell 550 Einwohner zählt, und bedankte sich für die Spende.