Bürener Familienpass gibt es künftig schon ab zwei Kindern

Auch in Büren gelten vom neuen Jahr an veränderte Richtlinien für den Familienpass. Wichtigste Neuerung: Er steht künftig bereits Familien ab zwei Kindern zu.

Ab Januar 2023, so hat die Stadtverwaltung mitgeteilt, gelten die neuen Richtlinien für den Bürener Familienpass. Die Anregung zur Überprüfung der Richtlinien habe die SPD-Fraktion gegeben, woraufhin ein Arbeitskreis unter Beteiligung aller Fraktionen zusammen mit der Stadtverwaltung einen Änderungsentwurf erarbeitete. Den hat er Rat nun in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Bei der Überarbeitung der Richtlinien wurde – mit Blick auch auf die Nachbarkommunen – vor allem der Begriff „Familie“ in den Fokus genommen und präzisiert. So seien damit alle Formen von Eltern-Kind-Gemeinschaften gemeint: Ehepaare, nicht eheliche Lebensgemeinschaften sowie Alleinerziehende mit Kindern im Haushalt.

Auch der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde erweitert. Künftig haben bereits Familien ab zwei Kindern Anspruch auf die im Familienpass enthaltenen Vergünstigungen, etwa beim Besuch der Bäder oder kultureller Veranstaltungen. Damit Familien die Vergünstigungen erhalten können, muss ihr Hauptwohnsitz in Büren sein.

Der Stadt Büren sei es ein Anliegen, die Familien mit Herausgabe des Passes finanziell zu entlasten, betont die Verwaltung. Ein digitales Angebot zur Antragsstellung sowie zum Abruf eines digitalen Familienpasses werde zurzeit erarbeitet. Die aktuellen Richtlinien und Informationen zu den Vergünstigungen sind auf der Website der Stadt Büren zu finden.

Auch die Stadt Bad Wünnenberg hat jüngst ihre Richtlinien für den Familienpass dahingehend geändert, dass er ebenfalls bereits Familien ab zwei Kindern zur Verfügung steht. Büren, Bad Wünnenberg und Salzkotten als Nachbarstädte im Südkreis erkennen ihre Familienpässe gegenseitig an.

Passinhaber aus Salzkotten können so auch in Bad Wünnenberg den vergünstigten Eintritt ins Schwimmbad nutzen – und umgekehrt. Vor diesem Hintergrund sollten die Vergabekriterien möglichst vergleichbar sein. Zu den Vergünstigungen, die der Familienpass gewährt, zählen unter anderem auch reduzierte Kursgebühren bei der Volkshochschule oder ein reduzierter Eintritt in Museen. Familien in Lichtenau gehen bisher allerdings leer aus: Dort gibt es keinen Familienpass.