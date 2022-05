Bürener Fatima-Zentrum stellt Jahresprogramm vor

Dabei handelt es sich erstmalig um ein Programm, dass das komplette Jahr umfasst. Neu ist auch, dass künftig an jedem ersten Samstag eines Monats ab 9 Uhr in der Kapelle ein Rosenkranzgebet für den Frieden stattfindet. Heilige Messen werden zudem jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober jeweils um 19 Uhr gefeiert. Eine Ausnahme bildet der Samstag, 13. August, an dem um 15 Uhr ein Rosenkranzgebet mit der Fatima-Madonna und den Reliquien der Seherkinder für alle notleidenden Kinder der Welt vorgesehen ist. Zu Maria Himmelfahrt, am Montag, 15. August, findet um 19 Uhr auf der Wiese an der Kapelle eine Freiluftmesse mit Kräuterweihe und Prozession mit der Fatima-Madonna statt. Zelebrant ist Weihbischof Matthias König.

Wie sehr gerade in Zeiten von Corona und des Krieges in der Ukraine der Zuspruch der Gottesmutter gesucht wird, verdeutlicht der Terminkalender der Fatima-Nationalmadonna. Von Jahresbeginn bis April war sie in den Bistümern Regensburg, München, Fulda und Augsburg unterwegs. Bis Juni ist sie in Thüringen und Trier im Einsatz. Erst dann wird sie wieder in Büren zu sehen sein. Alle Informationen zum Zentrum finden sich unter: kontakt@fatima-zentrum.de und www.fatima-zentrum.de.