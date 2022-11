Bürener Geistlicher Ullrich Auffenberg stellt sein neues Buch vor

„Freut euch - Weihnachtsgedanken für die Seele“, so heißt das neue Buch von Monsignore Ullrich Auffenberg. Am Freitag, 25. November, stellt er es in Salzkotten vor.

Auffenberg war einige Jahre als Seelsorger im pastoralen Raum Büren tätig und hat dort unter anderem das Projekt „Kirche an der Burg“ in Wewelsburg initiiert.

Am Freitag, 25. November, 19 Uhr stellt der Autor des erfolgreichen Buches „Kopf hoch, sonst siehst Du die Sterne nicht“ sein neues Buch in einer Lesung in der Marienkirche in Salzkotten vor. Die musikalische Begleitung übernehmen Heribert Krick an der Orgel und Roswitha Thiele (Gesang).

Das Dreier-Team möchte durch Wort und Musik in die kommende Advents- und Weihnachtszeit, die vielleicht vielerorts etwas kälter und sparsamer wird als in früheren Jahren, etwas Licht und Zuversicht bringen.

In dem Buch geht es um Menschwerdungsgeschichten, die das ganze Jahr Geltung haben und nicht nur zur Weihnachtszeit. Ausgangspunkt ist die afrikanische Lebenshaltung: „Ich bin, weil Du bist - Leben gelingt nur in Gemeinschaft“. Menschwerdung, schreibt Auffenberg, bedeute vor allem in Krisenzeiten, „dass wir untereinander enger zusammenrücken, indem wir auch stärker an Gott heranrücken“.