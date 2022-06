Bürener Mauritius-Gymnasium entlässt 77 Abiturienten

Büren

„Jeder Abschied ist ein Neubeginn“, so lautete das Motto der Abiturientia am Bürener Mauritius-Gymnasium. Nach erfolgreich bestandenen Prüfungen konnte Schulleiterin Hilla Jürgensmeier-Schlüter an 42 Abiturientinnen und 35 Abiturienten die Reifezeugnisse überreichen.