Bürener Oktobermarkt startet mit Schnäppchenjagd

Endlich wieder Krammarkt! Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kamen jetzt in Büren Putzteufel und Sparfüchse wieder voll auf ihre Kosten. Erstmals bauten die fliegenden Händler aus ganz Deutschland nicht zum Abschluss, sondern schon zum Auftakt des Oktobermarktes ihre Stände in der Innenstadt auf.

Mit dem Krammarkt hat am Freitag der Bürener Oktobermarkt mit Händlern aus ganz Deutschland begonnen. Zeljko Jovanovic zeigte direkt vor Ort, was sein Reinigungsschaum kann.

Wer auf Pferdesalbe für den Rücken schwört, den Backofen niemals mit etwas anderem als diesem einen ganz bestimmten Spray reinigen würde und sich von der Kommunion über den Geburtstag bis zum Weihnachtgruß gerne schon für das ganze Jahr mit Karten eindeckt – der konnte nun endlich wieder den Vorrat aufstocken.

So mancher allerdings suchte vielleicht vergeblich nach „seinem“ Stamm-Händler. Denn nach der langen Pandemie-Pause und vielleicht auch bedingt durch den Wechsel des Termins präsentierte sich der Krammarkt noch etwas verhalten. Die Besucher drängten sich nicht ganz so dicht wie sonst gewohnt entlang der Stände. Und in der Detmarstraße, die sonst in das Geschehen mit einbezogen wurde, waren diesmal gar keine aufgebaut.

Doch der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Besucher schauten und kauften und ließen sich gerne von den Marktbeschickern ansprechen, die direkt vor Ort geschickt und redegewandt den Beweis antraten, dass in der beschichteten Pfanne nichts anbrennt, die Politur noch das schäbigste Leder wie neu aussehen lässt und das Mikrofasertuch auch den schlimmsten Dreck vom Spiegel putzt.

Wer eher weniger mit Heim und Herd befasst ist, wurde bei einer gigantischen Auswahl an Handyhüllen, Schmuck, Accessoires und Mode bestimmt fündig – und war sicher so klug, bei der Louis-Vuitton-Tasche für 35 und dem Chanel-Gürtel für 20 Euro nicht allzu genau über die Echtheit nachzudenken.

Wie es gute Krammarkt-Tradition ist, nutzten viele Besucher auch die Gelegenheit, im Freundes- oder Kollegenkreis an einer der Buden, deren Anzahl allerdings auch schon einmal größer war, gemütlich ein Bier oder eine Cola zu trinken und Neuigkeiten auszutauschen. Schließlich hatten viele sich in Zeiten des Homeoffice lange nicht gesehen.

Anders als sonst geht der Bürener Oktobermarkt nach dem Krammarkt diesmal erst richtig los. Von Samstag bis Montag gibt es in der Bürener Innenstadt viel zu erleben. Kirmes mit Fahrgeschäften, Leckeres zum Essen und Trinken, Live-Konzerte, Seniorennachmittag, Oldtimer-Schau, Clown und Zauberer, verkaufsoffener Sonntag, eine Verlosung und natürlich die Mittelalter-Gruppe „Cohors Burana“: Überall ist etwas los.

Das komplette Programm findet sich hier auf www.bueren.de.