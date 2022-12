Bürener Patientenakten im Internet: Prozess um Sicherungskosten

Einbrecher gelangen im ehemaligen Krankenhaus an Unterlagen – Immobilienbesitzer will Geld zurück

Büren/Minden

Mit dem „Patientenakten-Tourismus“ – so Verwaltungsrichterin Ruth Schürmann – an der Nikolausstraße in Büren (Kreis Paderborn) ist es schon seit Herbst vorigen Jahres vorbei. In das dortige ehemalige Krankenhaus waren Unbefugte eingestiegen, hatten alte Akten entdeckt und im Internet präsentiert. Mit der Klärung der Zuständigkeit und der Kosten für die Sicherung der Krankenakten von zahlreichen Patienten sowohl in Zukunft wie auch zurückreichend bis zur Entdeckung im Juni 2020 beschäftigt sich jetzt das Verwaltungsgericht Minden.