Bürener Schüler setzen Geschichtsunterricht als Theaterstück um

Büren

Die Vorbereitungen für das Theaterstück „Moritz von Büren – Rebell wider Willen“ gehen in die Endphase. 29 Schülerinnen und ein Schüler des Mauritius-Gymnasiums, lassen am Freitag, 12. August, und Samstag, 13. August, in der Bürener Stadthalle die Geschichte des Stifters Moritz von Büren wieder aufleben. Mit zum Ensemble gehören auch eine Reihe aktive und ehemalige Lehrer und Privatpersonen.

Von Johannes Büttner