Bürener Schüler überzeugen mit Theaterstück

Büren

Was wohl Moritz von Büren gesagt hätte, wenn er am Wochenende in der Bürener Stadthalle Zeuge der Theateraufführung über seine Lebensgeschichte geworden wäre? Vermutlich wäre der Stifter des Kollegs und der Jesuitenkirche voll des Lobes über das gewesen, was die 29 Schülerinnen und Schüler des Mauritius-Gymnasiums in insgesamt vier Aufführungen den Besuchern gezeigt haben: eine Theateraufführung, die das Prädikat „Super“ verdient.

Von Hans Büttner