Bürener Sebastiöner für lange Treue geehrt

Für 50 Jahre wurden geehrt: Albert Althaus, Berthold Feindt, Karl Glahe, Obrist Johannes Gödde, Obrist Wolfgang Hardes, Obrist Helmut Hölscher, Hellmut Kleeschulte, Heinz Josef Spenner und Fritz Thielemann. Sie sind unter Oberst Hans Schreckenberg in die Bruderschaft eingetreten.

Für 40 Jahre Treue wurden ausgezeichnet: Helmut Ahmer, Heinz Banse, Josef Böhner jr., Klaus Gödde, Heinz Göke, Hans Grebe, Stefan Hammerschmidt, Ehrencorpsmitglied Fitz Hölscher, Paul Hölscher, Günter Isenberg, Klaus Rochell, Klaus Rövekamp und Bernd Schreckenberg. Diese Sebastiöner nahm Oberst Helmut Hölscher vor 40 Jahren auf.

Jubeloberst 2023 ist Heinz Peter Wolf und Jubelkönig 2023 Heinz Josef Meyer.

Die St.-Sebastian-Bruderschaft Büren richtet traditionell Anfang des Jahres ihre Amtstage aus. Diese zwei Tage Generalversammlung beginnen jeweils mit einem Messebesuch. Am ersten Amtstag nahmen 80, am zweiten 93 Mitglieder teil. Die beiden Tage sind unterteilt in Geschäftsbericht und Kassenbericht. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte sind die Genehmigung der Niederschrift der vorangegangenen Amtstage, Anträge der Mitglieder und die Entlastung des Vorstandes.