Bürener Traditionsunternehmen wächst

„Das Business läuft, wir benötigen mehr Platz“, fasst Rüdiger Sander, Geschäftsführer der m&s Sprossenelemente GmbH, die Investition in den Bürener Standort zusammen. Vor fast 40 Jahren hat Dieter Sander den Unternehmenssitz in Büren gegründet. Kontinuierliches gesundes Wachstum prägt die Unternehmensgruppe heute. So platzt der Hauptstandort am Westring 1 aus allen Nähten.

m&s Sprossenelemente Sander nimmt bald 2100-Quadratmeter-Neubau im Gewerbegebiet in Betrieb

Am Neubau im Westring (von links): Chris Sander, Edeltraud Sander, Dennis Sander (alle drei im Geschäftsfeld Fenster, Türen, Fassaden tätig), Bürgermeister Burkhard Schwuchow und Rüdiger Sander (Geschäftsführer m&s).

Nur 300 Meter entfernt, ebenfalls am Westring, entsteht ein 2100 Quadratmeter großer Gebäudekomplex mit Produktions- und Lagerhalle sowie Büro- und Sozialräumen. Das Grundstück umfasst 8000 Quadratmeter, so dass ein weiterer Ausbau bereits in der Planung berücksichtigt wurde.

Dass das Gebäude dem aktuell höchsten Energiesparstandard KFW40+ entspricht, ist für Sanders selbstverständlich. Eine PV-Anlage mit 900 Quadratmetern, die 180 KWp leistet, Ladestationen für E-Autos und ein Fahrrad- und E-Bike-Keller finden ihren Platz. Die Planung und Betreuung des Neubaus übernimmt Architekt Theo Stratmann aus Paderborn.

„Mit dem Neubau optimieren wir Fertigungsprozesse. Verbesserte Anlieferungs- und Verladebereiche erleichtern den logistischen Prozess. Mit der eigenen Fahrzeugflotte liefern wir wöchentlich in ganz Deutschland und ins benachbarte Europa aus. Da müssen die Prozesse stimmen. Und die Lagerhaltung findet endlich den Platz, den wir dringend benötigen,“ beschreibt Rüdiger Sander die Investition, deren Höhe das Unternehmen nicht mitteilt.

15 neue Mitarbeiter sollen eingestellt werden

Mit 50 Mitarbeitern produziert sein Unternehmen etwa 75.000 Fliegengitter und abklappbare Vorsatzsprossen im Jahr. Die Tendenz ist deutlich steigend. So hat sich das Unternehmen durch Qualität und pfiffige Patente überproportional am Markt entwickelt. 15 neue Mitarbeiter wird Sander für den neuen Standort einstellen. „Dafür suchen wir engagierte, handwerklich geschickte Mitarbeiter. Diese profitieren dann, ebenso wie die knapp 100 Mitarbeiter der gesamten Unternehmensgruppe, von sehr guten Arbeitsbedingungen, dem kollegialen Arbeits- und Führungsumfeld sowie erweiterten sozialen Bedingungen,“ sagt Edeltraud Sander. Sie ist Geschäftsführerin der FTF Sander GmbH, die hochwertige Fenster, Türen und Glasfassaden am Hauptstandort produziert.

Mehrere Gründe für Wachstum

Rund 1000 Kunden, wie Tischlereien, Schreinereien, Metallbauer und Händler, beliefert m&s regelmäßig. Dabei liegt der Exportanteil bei etwa sieben Prozent.

Das Wachstum des Unternehmens habe verschiedene Gründe, erläutert Rüdiger Sander: „Durch Hygienevorschriften müssen Großküchen beispielsweise mit Insektenschutzgittern ausgestattet sein, aber auch viele Privatkunden möchten einfach keine Fliegen in ihren Wohnräumen haben.“

Zudem sind die Fliegengittertüren keine „Störenfriede“ mehr, da sie gut integriert, optisch schön und sehr funktionell sind; selbst störende Stolperkanten gibt es nicht. „Sogar bei großflächigen Fensterfronten, die heute in vielen Neubauten eingesetzt werden, sind sie durch ihr transparentes Gewebe kaum wahrnehmbar“, betont Sander. Letztlich hat das Unternehmen mit Hygieneschutzwänden unverzüglich und erfolgreich auf die Corona-Entwicklungen reagiert.

Die neue Produktionsstätte soll Mitte 2022 in Betrieb genommen werden.