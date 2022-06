Bürens bewährter Oktobermarkt kehrt zurück

Bevor die Corona-Pandemie für mehr als zwei Jahre einen dicken Strich durch so ziemlich alle Großveranstaltungen machte, erlebte 2018 und 2019 noch das größte Bürener Volksfest, der Oktobermarkt, eine Runderneuerung. Als Moritzmarkt sollte er an den Stadtvater Moritz von Büren erinnern und in der Almeaue, wohin 2019 auch der Krammarkt verlagert wurde, um eine historische Komponente erweitert werden. Der Erfolg war mäßig, die Kritik deutlich.

Der Bürener Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 22. Juni, (18.30 Uhr im Bürgersaal) mit der Zukunft des Oktobermarktes. Dabei, so der einhellige Vorschlag eines fraktionsübergreifenden Arbeitskreises, sollen die Veränderungen größtenteils zurückgedreht werden. Das Fest soll wieder wie gewohnt Oktobermarkt heißen und als reine Fest- und Kirmesveranstaltung jährlich am letzten Wochenende im September gefeiert werden. Auch ist der Arbeitskreis sich fraktionsübergreifend einig, dass das Festzelt wieder auf dem Marktplatz stehen soll.