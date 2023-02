Caritas im Dekanat Büren ruft zum Verzicht auf

Unter dem Motto „Ich verzichte für Dich“ ruft die Sozialraumberatung in den Kommunen Bad Wünnenberg, Büren und Salzkotten zu einer Spendenaktion in der kommenden Fastenzeit für die dortigen Speisenkammern auf.

Jeder, der mitmachen möchte, ist aufgerufen, Lebensmittel, die möglichst lange haltbar und original verpackt sein sollten, wie Nudeln, Reis, haltbare Milchprodukte, Konserven oder Kaffee in den jeweiligen Sprechstunden der Sozialraumberatung bei Lisa Hardes und Vanessa Bahrami abzugeben.

Bei den Christen dauert die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern. Die jeweiligen Sonntage werden vom Fasten ausgenommen, sodass es letztlich nur 40 Fastentage sind. Durch den freiwilligen Verzicht auf etwas, das einem sehr wichtig ist, wird der eigene Lebenswandel überdacht und eine Besinnung auf das Wesentliche im Leben und auf Gott erreicht.

Viele Menschen schafften es in ihrem hektischen Alltag nicht, sich auf das Fasten einzulassen, so die Caritas. Dennoch bestehe bei vielen der Wunsch, ihren eigenen Glauben neu zu erleben und dabei etwas Gutes zu tun. Die Fastenaktion „Ich verzichte für Dich“, greift diesen Gedanken auf und initiiert eine Spendenaktion von Lebensmitteln. Die gespendeten Esswaren werden dann am Ende der Fastenzeit an die jeweiligen Speisenkammern verteilt, informiert der Caritasverband im Dekanat Büren.

Die Sprechzeiten der Sozialraumberatung sind wie folgt: Bad Wünnenberg: Montag von 9 bis 11 Uhr (Im Aatal 1, KuGA); Büren: Montag von 9 bis 11 Uhr (Königstraße 16, Stadtverwaltung Büren, Raum 27); Salzkotten: Mittwoch von 9 bis 11 Uhr (Geseker Straße 10, im Salinenhof).