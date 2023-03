Chansons und Kabarett mit „Pfeffer und Likör“ in Büren

Frech, sinnlich und scharfsinnig: Das Duo „Pfeffer und Likör“ ist am Samstag, 11. März, mit Chansons und Kabarett in der Niedermühle Büren zu Gast.

Kulturinitiative lädt in die Niedermühle ein

Das Duo „Pfeffer und Likör“ tritt in der Niedermühle Büren auf.

Passend zum internationalen Frauentag am 8. März hat die Kulturinitiative Niedermühle Büren die Künstlerinnen Kristin de Oliveira und Claire Raiber eingeladen. Der Abend mit ihnen, bei dem gepfefferte Texte auf süßen Klang folgen, beginnt um 20 Uhr.

Unter dem Titel „Unsterblich verwirrt! Zwei Chansonetten trinken“ erinnern Kristin de Oliveira und Claire Raiber an die vergangenen Zeiten der Revues und des Berliner Kabaretts und warnen: „Dieser Abend wird echt ein Zuckerschlecken!“

Restkarten (20 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich und Reservierungen noch telefonisch bei Liane Eckert unter 02951/7639 und per Mail an [email protected] möglich, teilen die Organisatoren mit.