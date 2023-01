Corina Schenk ist neue Mobilitätsmanagerin in Büren

In Nordrhein-Westfalen gibt es 24 neue Mobilitätsmanagerinnen und -manager, eine davon arbeitet in Bürens Stadtverwaltung. Corina Schenk, die bereits vor einem Jahr ihre Stelle im Bürener Rathaus angetreten hat, kümmert sich in der Abteilung V um Fragen der Mobilitätsplanungs.

Nach ihrem Studium der Stadtplanung in Detmold und dem erfolgreichen Abschluss eines mehrstufigen Lehrgangs des Zukunftsnetzes Mobilität NRW erhielt Corina Schenk in Düsseldorf eine Urkunde von Oliver Krischer, Landesminister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr. Büren ist seit Anfang 2022 Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW.

Krischer erläutert: „Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanager gestalten die Mobilitätswende und nehmen in Städten, Gemeinden und Kreisen eine wichtige Schnittstellenaufgabe ein: Sie führen gute Ideen zueinander und entwickeln integrierte Mobilitätskonzepte für sichere Fuß- und Radwege oder für gute Anbindungen mit Bus und Bahn und On-Demand-Shuttles. Ihre vernetzende Arbeit trägt zu einer zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Mobilität sowie einer besseren Lebensqualität in den Kommunen bei.“

Das kommunale Mobilitätsmanagement biete die Chance für eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität, die mit dem bevorstehenden Integrierten Mobilitätskonzept ausgearbeitet und vorangetrieben werde, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Mobilitätsmanager helfen dabei, Mobilität über die Abteilungen in der Verwaltung hinweg als Querschnittsthema zu etablieren, damit Angebote in einer Kommune von Beginn an miteinander vernetzt geplant werden: etwa Bus und Bahn mit Fahrrad- und Fußverkehr oder auch ergänzende Sharing-Angebote. Gleichzeitig sorgen Mobilitätsmanager in der Verwaltung für einen Austausch und die Vernetzung aller beteiligten Abteilungen – vom Tiefbauamt bis zur Pressestelle. Zudem wird Corina Schenk für alle Anfragen im Bereich Mobilität zur Verfügung stehen und wird das Integrierte Mobilitätskonzept für Büren erstmalig aufstellen.

Um die verkehrlichen und demografischen Entwicklungen der kommenden Jahrzehnte meistern zu können, seien nachhaltige Konzepte gefragt, meint Theo Jansen, Geschäftsstellenleiter des Zukunftsnetzes Mobilität NRW. Mehr denn je sei dabei auch das Thema Klimaschutz von zentraler Bedeutung. Die Regionen und Kommunen hätten dabei eine Schlüsselrolle: Sie sollten die Herausforderungen als Chance sehen und offensiv nutzen, um lebenswerte Wohn- und Wirtschaftsstandorte zu bleiben.