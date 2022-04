Die Alme fließt bald an Brenken vorbei

Das hat der Kreis Paderborn mitgeteilt. Ende Februar mussten zur Vorbereitung der Baumaßnahme Bäume gefällt werden. Die eigentlichen Renaturierungsarbeiten sollen Anfang August starten.

Brenkens Ortskern sei stark hochwassergefährdet und in der Vergangenheit mehrfach überflutet worden. Aber auch ökologisch sei der Zustand der Alme nur mit mäßig bewertet. Bereits 1999 wurde mit den ersten Planungen in einer Machbarkeitsstudie begonnen. Seit 2008 liegt die Genehmigung des Kreises Paderborn vor. Danach begann die Bezirksregierung Detmold, die erforderlichen Grundstücke in einem Flurbereinigungsverfahren zu erwerben. Im Dezember 2018 wurde der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Detmold zugestellt. Das Land NRW fördert die geplante Maßnahme zu 80 Prozent. Die Stadt Büren ist Kooperationspartner und beteiligt sich an den verbleibenden Kosten.

Das Projekt sieht drei grundsätzliche Maßnahmen vor. Die Alme wird nördlich um den Brenkener Ortskern herumgeführt und durch den sogenannten Huckenpuhl geleitet. Der Hochwasserschutz für den Ortskern um die Sendstraße wird durch eine Verwallung sichergestellt. Im Ortskern wird ein Teil des Abflusses der Alme verbleiben und den sogenannten Dorfbach bilden. Ein Konzept für die Gestaltung und Nutzung der Fläche im Bereich des Dorfbaches will die Stadt Büren gemeinsam mit den Brenkenern erarbeiten.

In diesem Monat werden nun die eigentlichen Bauarbeiten ausgeschrieben. Die Umsetzung beginnt im August. Je nach Witterung wird mit einer Bauzeit von rund einem halben Jahr gerechnet. Ein Teil der gefällten Bäume wird bis dahin vor Ort verbleiben und für die Maßnahme als Totholz wiederverwendet. In Gewässerabschnitten mit viel Totholz finden viele Fischarten zwischen dem Geäst wertvollen Lebensraum.

Fragen zum Projekt werden beim WOL, Telefon 02951/93390-0 oder per E-Mail: mail@wol-nrw.de. beantwortet.