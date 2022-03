Die Skyline des Almetals

Büren

Der traumhafte Blick in das Almetal begeistert Besucher am Ziegenknick nahe Harth. Bei gutem Wetter kann man am Horizont zahlreiche prägnante Punkte erkennen. Um sie besser deuten zu können, hat der Heimat- und Verkehrsverein Harth mit Unterstützung des Zweckverbandes „Bevorzugte Erholungsgebiete Bad Wünnenberg/Büren“ jetzt eine Panoramatafel an der Aussichtsplattform angebracht.

Von Hans Büttner