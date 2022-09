Diese 16 Kandidaten wollen in ersten Bürener Jugendbeirat

Büren

Nach den Herbstferien in der Woche vom 24. bis 28. Oktober werden Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren in Büren an die Wahlurnen gerufen, um den ersten Jugendbeirat der Stadt zu wählen. Nun stehen die Kandidaten fest - insgesamt 16 Jugendliche haben sich aufstellen lassen.

Von Franz Purucker