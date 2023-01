DLRG Büren erfüllt sich Traum im neuen Jahr: Umzug ins neue Hauptquartier

Bilden den Vorstand DLRG Büren (hinten von links): Pascal Just, Paul Lieske, Dirk Kleeschulte, Leon Just, Jannik Lüke, Jan Schlüter, Joseph Wellen sowie (vorne von links) Johanna Deneke, Finn Kleeschulte und Janka Just.

Seit Anfang 2020 sind die Aktiven der DLRG Büren dabei, das alte Bürener Umspannwerk als ihr neues Vereinsheim zu entkernen und neu auszubauen. Mitte 2023 soll es dann so weit sein, dass der Verein sein neues Domizil beziehen kann.

Trotz Bauphase fand jetzt die Jugend- und Mitgliederversammlung der DLRG bereits im neuen Ausbildungssaal statt. Begeistert konnten die Teilnehmer das großzügige Gebäude im Bühl 37 in Augenschein nehmen und so die Vision vom eigenen Vereinsheim schon etwas Realität werden lassen.

Auf der Agenda der Versammlung standen, neben der Entlastung und der Neuwahl des Vorstandes, die angekündigten Änderungen in Jugendordnung und Satzung. Sie wurden einstimmig beschlossen. Insgesamt entwickele sich die Organisation der Bürener Rettungsschwimmer sehr gut, erfuhren die Mitglieder. Trotz vergangener Corona-Einschränkungen konnte der Verein mit mehr als 320 Mitgliedern einen noch nie dagewesenen Rekordstand erreichen.

Medaillen für die Einsatzkräfte

Das Schwimm- und Rettungsschwimmtraining, die Erste-Hilfe-Ausbildungen sowie die vielen weiteren Aktivitäten der DLRG würden sehr gut angenommen. So wurde das Corona-Testzentrum in der Burgstraße betrieben, zahlreiche Einsätze zu Corona-Testnahmen in Kreisgebiet absolviert, viele Sanitätsdienste sichergestellt und der Hochwassereinsatz im Ahrtal abgeschlossen. Allein beim Hochwasser waren die Taucher, der Bootstrupp und die Strömungsretter 40 Tage im Einsatz. Den Einsatzkräften der Flutkatastrophe 2021 wurden als besondere Ehrung die Fluthelfermedaille der DLRG sowie die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen überreicht.

So ist es wenig verwunderlich, dass die Jugend- und Mitgliederversammlung gut besucht war. Im Rahmen der Jugendversammlung wurde als neuer Jugendvorstand gewählt: Janka Just (Jugendvorsitzende), Finn Kleeschulte und Johanna Deneke (jeweils stellvertretende Jugendvorsitzende). Janka Just übernimmt damit den Jugendvorsitz von Loreen Schipp. In der anschließenden Mitgliederversammlung wurden als Vorstandsmitglieder bestimmt:

Dirk Kleeschulte (Vorsitzender) Paul Lieske (stellvertretender Vorsitzender), Jannik Lüke, (Geschäftsführer), Leon Just (Kassenwart), Joseph Wellen (technischer Leiter), Pascal Just (Öffentlichkeitsarbeit) und Jan Schlüter (Beisitzer). Aus dem Vorstand scheiden Oliver Schipp, Andreas Schwarz und Jule Wittroch aus.

Referenten für die Fachbereiche

Um den hohen Anforderungen der verschiedenen Tätigkeitsfelder gerecht zu werden, wurden für die Fachbereiche eigene Referenten vorgestellt. Um die Belange kümmern sich David Schulte (Erste Hilfe und Sanitätswesen), Joseph Wellen (Einsatz-Tauchen), Andreas Schwarz (Sporttauchen), Leon Just (Strömungsrettung und Funkwesen), Joshua Hüter (Fortbildung), Janka Just (Training), Sophie Stracke (Wasserrettungsdienst), Ann-Kathrin Zelinski (Realistische Notfalldarstellung), Paul Lieske (Bootswart), Kevin Schipp (Fahrzeugwart) und Dirk Kleeschulte (Katastrophenschutz). Die Referenten werden nun noch vom Vorstand in Ihre Ämter berufen.

„Ich bin ausgesprochen stolz auf das DLRG-Helferteam in Büren. So viele verschiedene Aufgaben, vom Training bis zum Sanitätsdienst, werden konsequent und zuverlässig geführt. Dazu kommt die enorme Belastung durch den Ausbau des Vereinsheims“, beschreibt Vorsitzender Dirk Kleeschulte die Aktivitäten. „Allein hier sind bis heute mehr als 12.000 Helferstunden ehrenamtlich geleistet worden. Die großartigen Firmen in der Region unterstützen uns vielseitig. Wir sind so dankbar dafür, denn wir würden dieses Megaprojekt anders nicht stemmen können“, ergänzt er.

Dennoch sei die DLRG unter Druck. Unerwartete Kostensteigerungen und unverhoffte Zusatzbaustellen verursachen Mehrkosten, die geleistet werden müssen. „Wir haben das insgesamt gut im Griff, sind aber weiter sowohl auf monetäre Unterstützung als auch auf externes Engagement angewiesen“, erläutert Kleeschulte. Wer die DLRG unterstützen möchte findet die Spendenkonten unter bueren.dlrg.de/spenden oder kann unter [email protected] zu den Lebensrettern Kontakt aufnehmen.