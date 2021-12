Doppelt so schnell wie der Bus

In 56 Minuten vom Paderborner Hauptbahnhof bis Brilon Stadt: Wenn die Reaktivierung der Almetalbahn Realität werden sollte, wäre dies die Fahrzeit auf der Strecke mit insgesamt 13 möglichen Haltepunkten. Damit wäre man fast so schnell wie mit dem eigenen Auto (47 Minuten).

Machbarkeitsstudie Almetalbahn: Mit Tempo 100 in unter einer Stunde von Paderborn bis Brilon

Das berichtete am Montag Thomas Ressel im Paderborner Kreistag. Der Abteilungsleiter Planung beim Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) stellte klar, dass die Almetalbahn eine erhebliche Verbesserung zum aktuellen Busangebot darstellen würde. Zum Vergleich: Der Bus braucht für die Strecke doppelt so lange. Er kommt auf eine Fahrzeit von 109 Minuten. Hinzu kommen beim Zug attraktive Verbindungsmöglichkeiten: Von Brilon könnten die Gäste weiter in Richtung Arnsberg/Dortmund/Hagen oder auch Korbach/Marburg/Frankfurt fahren.