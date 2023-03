Drei neue Kita-Leiterinnen in Büren begrüßt

Die drei Leiterinnen waren zuvor bereits im Dienste der Stadt tätig. Zum gemeinsamen Treffen im Rathaus kamen auch die Leiterinnen der weiteren städtischen Kindertageseinrichtungen zusammen, um ihren Kolleginnen zu den neuen Ämtern zu gratulieren.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow bedankte sich bei allen Anwesenden für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit: „Bei dem Beruf der Erzieherin oder des Erziehers kann in vielen Fällen eher von einer Berufung gesprochen werden. Einer Berufung, der es im Alltagsgeschehen und bei der Vielfalt an organisatorischer Arbeit nicht immer leicht fällt, nachzugehen. Ihnen allen gelingt diese Herausforderung, der Spagat zwischen Fürsorge und Organisation, jeden Tag aufs Neue und ich bin dankbar dafür, ein so beständiges Team an Erzieherinnen an der Seite unserer Kinder zu wissen.“

Natalie Mertens, Petra Höpper und Saskia Mende überreichte der Bürgermeister zum Einstand in die Leitungsfunktionen einen Blumenstrauß. „Ich freue mich, dass diese wertvolle Aufgabe in verantwortungsvolle Hände übergeht“, sagte er.

Mit der Begrüßung der neuen Leiterinnen wurde auch Heike Würfel als bisherige Leiterin der Kita Ahden verabschiedet. „Wir dürfen auf viele gemeinsame und gute Jahre mit Frau Würfel zurückblicken, in denen es bestimmt auch einmal Reibungspunkte gab. Das Schöne ist jedoch, und das weiß ich sehr zu schätzen, dass wir am Ende immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind und stets ein Austausch auf Augenhöhe stattgefunden hat“, so der Bürgermeister. Heike Würfel wird ihren letzten Kita-Tag in Ahden am 8. März verbringen und daraufhin ihren Umzug an die Ostsee vornehmen.