Drei Verletzte bei Autounfall in Büren

Drei Autoinsassen sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in der Nähe des Flughafens Paderborn/Lippstadt verletzt worden. Beim Abbiegen stießen zwei Autos zusammen.

Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße 751 in Höhe des Autobahnzubringers L 776 (Flughafenabfahrt). Laut Polizei fuhr eine 24-Jährige gegen 8.15 Uhr mit einem Renault Trafic auf der L 751 (Wewelsburger Straße) von Wewelsburg in Richtung Salzkotten. An der Einmündung zu zum Autobahnzubringer in Richtung Paderborn bog sie nach links ab.

Dabei achtete sie nicht, so die Polizei weiter, auf einen entgegenkommenden Mercedes Vito, mit dem ein 55-jähriger Mann in Richtung Wewelsburg unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen nahezu frontal zusammen und wurden stark beschädigt.

Die Renault-Fahrerin und ihr Beifahrer (50) sowie der Mercedesfahrer erlitten Verletzungen. Mit Rettungswagen kamen die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn und Salzkotten. Die L 751 war nach Angaben der Polizei im Bereich der Unfallstelle bis 9.55 Uhr gesperrt.