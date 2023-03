Zur Drogenprävention ziehen in Büren alle Institutionen an einem Strang

Büren

Zum „Runden Tisch Drogenprävention“ sind jetzt Vertreter der Schulen, der Stadt, der Caritas, des Jugendamtes und der Polizei in Büren zusammengekommen. In Sachen Drogenkonsum bewege sich die Stadt auf einem normalen Niveau, so die Einschätzung von Friedrich Paul, Leiter der Polizeiwache Südkreis.