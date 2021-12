Dylans Platz bleibt für immer leer

Es ist das Schlimmste, was einer Familie passieren kann: Antonius und Tamara Meier (beide 33) haben ihren Sohn verloren. Den beiden Geschwistern Ian Stuart (11) und Lexy Ava (2) fehlt der Bruder und Spielkamerad. Großeltern, Onkel und Tanten sind in tiefer Trauer. Vor sechs Wochen geschah das tragische Unglück in Büren-Brenken (Kreis Paderborn), bei dem der kleine Dylan Cain (7) beim Spielen von einem Steinkreuz erschlagen wurde.

Es ist eine Tragödie, die sprachlos macht. Der 2500-Seelen-Ort steht unter Schock. Doch in ihren schwersten Stunden wird die Familie nicht allein gelassen. Anteilnahme und Hilfsbereitschaft sind unfassbar groß und gehen weit über Büren und Ostwestfalen-Lippe hinaus. „Dafür möchten wir uns bei allen Menschen bedanken“, sagt Antonius Meier.

Die Stiftung „Schützen helfen“, die im Jahr 2005 auf Initiative des Freiherrn von und zu Brenken gegründet wurde, hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Welle der Hilfsbereitschaft bei der Familie ankommt. Auch Josef Kluthe, Vorstandsmitglied der Stiftung, ist positiv überrascht, wie viele Menschen sich an der spontanen Hilfsaktion beteiligt haben, tief empfundenes Mitgefühl zeigen und Worte des Trostes spenden.

Gerade jetzt zu Weihnachten fällt es der Familie schwer, den schmerzlichen Verlust zu verstehen. Dylan war als das mittlere von drei Kindern, sehr fröhlich, aufgeschlossen, hilfsbereit und klug, berichten seine Eltern. Er sei stets Ärger aus dem Weg gegangen, liebte bunte Kleidung und war sehr gerne mit seinem Opa zusammen.

In ihrem kleinen Häuschen in Brenken haben Antonius und Tamara für ihren Sohn eine Trauerecke eingerichtet. „Für immer geliebt, niemals vergessen, auf ewig vermisst“ steht auf einer Kerze, die ein Porträt des Jungen zeigt. Drumherum stehen Fotos, die einen stets fröhlichen Dylan in verschiedenen Situationen abbilden. Auf dem Foto bei der Einschulung im vergangenen Sommer ist er mit ei­nem Freund zu sehen. „Er wollte sich nicht allein fotografieren lassen“, erinnert sich seine Mutter an eine Momentaufnahme, die sich erst kurz vor dem Tod des Erstklässlers ereignet hat. Sie ringt immer wieder mit den Tränen, auch wenn sie nach den vergangenen Wochen kaum noch welche hat.

Das unbeschwerte Leben der Familie ist am 11. November 2021 innerhalb weniger Sekunden durch das Unglück zerstört worden. Vater Antonius erinnert sich an den verhängnisvollen Tag. „Ich kam von der Frühschicht. Wir wollten zum Einkaufen nach Paderborn“, erzählt er. Der älteste Sohn Ian war mit einem Freund verabredet. Und auch Dylan wollte zu einem Spielkameraden im Ort. „Ich habe ihn zu unseren Bekannten gebracht“, sagt der Vater. Deren Grundstück am Loretoberg grenzt auf der Rückseite an den Standort des Wegekreuzes, das seit 80 Jahren unmittelbar am Ortseingang von Brenken platziert ist.

Als Antonius und Tamara Meier etwa eine Stunde später zusammen mit Töchterchen Lexy mit dem Auto in Paderborn unterwegs sind, klingelt das Handy. „Wir bekamen einen Anruf von der Mutter von Dylans Freund. Sie rief panisch ins Telefon, dass etwas passiert sei und legte sofort wieder auf“, erzählt die junge Mutter. Den Eltern sei in diesem Moment unklar geblieben, was eigentlich passiert sei. Während die Eltern voller Ungewissheit den Rückweg nach Brenken antraten, bat Vater Antonius seinen Bruder, der auch in Brenken wohnt, zum Haus der Bekannten zu fahren.

Das Ehepaar malte sich während der quälend langen Autofahrt die unterschiedlichsten Dinge aus, die passiert sein könnten. „Wir dachten, Dylan sei vom Hund der Familie gebissen worden oder er habe sich den Arm gebrochen. Als wir uns dann dem Ortseingang näherten, sahen wir schon überall das Blaulicht“, berichtet der junge Familienvater und bricht seine Schilderungen ab.

Laut der polizeilichen Ermittlungen ist das Kreuz (56,1 Kilogramm) auf den wesentlich leichteren Dylan gestürzt. Der Junge fiel rückwärts um, das Kreuz traf Oberkörper und Kopf und verursachte die lebensgefährlichen Verletzungen, wie die spätere Obduktion bestätigt.

Die Reanimationsversuche eines Anwohners und des Onkels waren erfolglos geblieben. Und auch die alarmierten Retter konnten nichts mehr tun. Josef Klu­the, nicht nur aktiver Schütze, sondern auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, war vor Ort. Der schreckliche Unfall wird zu einem traumatischen Erlebnis für Eltern, Zeugen und Einsatzkräfte.

In Dylans Grundschule ist ein Trauerraum eingerichtet worden. Seelsorger kümmerten sich um die Klassenkameraden. Foto:

Die schlimme Tragödie habe sich im Ort wie ein Lauffeuer verbreitet. An der Grundschule des kleinen Dylan sei ein Trauerraum eingerichtet worden. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Mitschüler, die Kinder malten zur Trauerbewältigung Bilder. In der Schule sei auch die Idee entstanden, eine Spendenaktion für die Familie ins Leben zu rufen. Die Initiative habe Schulleiterin Birgit Schäfer-Dören gestartet. Auch aus rechtlichen Gründen habe dann die Stiftung „Schützen helfen“ die weitere Federführung übernommen.

Die Resonanz sei beachtlich, berichtet Josef Kluthe. „Ich fühle mich daran erinnert, dass es heute noch üblich ist – wenn jemand aus dem persönlichen Umfeld verstirbt – eine Trauerkarte zu schreiben und einen Schein in den Kuvert zu stecken. Viele Spender haben für Familie Meier kleine Geldbeträge überwiesen. Nicht allein das Geld ist entscheidend. Schön sind auch die vielen kleinen Botschaften, die die Spender übermittelt haben und die das Mitgefühl aller Spender zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, es geht hier um die Anteilnahme“, betont der Oberst des Schützenvereins.

Die kurzen Nachrichten, die auf diesem Wege eingegangen seien, reichen von „In stiller Anteilnahme“, „Ich hoffe, es hilft ein wenig“ bis hin zu „Gute Reise, kleiner Mann“. Sogar aus Bayern und der Schweiz kamen Briefe mit Beileidsbekundungen. Der Paderborner Rechtsanwalt Dr. Andreas Jolmes, der die Interessen der Familie vertritt und selbst Schütze durch und durch ist, lobt die Aktion der Brenkener Stiftung: „Sie zeigt, dass Schützen die örtliche Gemeinschaft schützen und Heimat leben.“ Die große Welle der Hilfsbereitschaft sei ein Akt der Nächstenliebe.

An dieser Stelle am Ortseingang von Büren-Brenken ist das tragische Unglück am 11. November geschehen. Hier wurde Dylan von dem schweren Sandsteinkreuz erschlagen. Foto: Ingo Schmitz

So sehr die Eltern auch dankbar sind für die Anteilnahme, so sehr sind sie auch daran interessiert, dass die Schuldfrage geklärt wird. Der Anwalt stellt klar: „Ein Kind im Alter von sieben Jahren muss nicht mehr ständig beaufsichtigt werden.“ Vielmehr stelle sich die Frage, wer für die Standsicherheit des Kreuzes verantwortlich gewesen sei: Die Familie, die das Sandsteinkreuz im Gedenken an den tödlichen Traktor-Unfall vor genau 80 Jahren hat errichten lassen, oder der Landesbetrieb Straßenbau NRW als Eigentümer der Fläche? Das wird wohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich zu klären sein. Im letzteren Fall müsse dann die jeweilige Haftpflichtversicherung eintreten. Anwalt Jolmes verweist auf einen alten Grundsatz, der da lautet: „Eigentum verpflichtet.“

„Das Schlimmste an dem Tod unseres Sohnes ist, dass dieser hätte verhindert werden können“, sagt Antonius Meier. Er und seine Frau befinden sich – ebenso wie Großeltern und weitere nahe Verwandte in Therapie.

Wie sie mit dem Verlust, dem Schmerz leben sollen, wissen sie nicht. Unter dem Weihnachtsbaum wird Dylans Platz für immer leer bleiben.