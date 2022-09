Ein Schaf und seine Helfer

So einen Mitfahrer hatte die Polizei im Kreis Paderborn wohl auch noch nicht: Ein junges Schaf verirrte sich in der Hegensdorfer Feldflur bei Büren und wurde von der Polizei wieder eingefangen. Zurück zur Herde ging es aber nicht etwa zu Fuß, sondern mit dem Streifenwagen der Polizei.

Polizei nimmt entlaufenes Tier in Büren im Streifenwagen mit

Die Polizei wurde am Sonntag zu dem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Das junge Schaf hatte sich von seiner Herde entfernt und war alleine in der Hegensdorfer Feldflur unterwegs. „Wir konnten es einfangen und wollten es zu seiner Herde zurückbringen“, schrieb die Kreispolizeibehörde Paderborn in einem Facebook-Post. Doch der Rückweg gestalte sich schwieriger als vermutet.

Zuerst versuchten die Beamten, das Tier zu Fuß auf dem Arm zurück zu seiner Herde zu bringen. Doch das Jungtier englischer Rasse hatte sich auf seiner Wanderung in Richtung Okental bereits sehr weit von seiner Weide entfernt. Also blieb nur noch eine Möglichkeit: Das Schaf nahm kurzerhand auf dem Schoß eines Polizisten Platz und ließ sich als Passagier im Streifenwagen chauffieren. So gelangte es wohlbehalten wieder zurück zu seiner Herde.

Die Kreispolizeibehörde erzählte die Geschichte auf Facebook und Instagram. Dort hinterließen insgesamt rund tausend Menschen Reaktionen – Daumen hoch, Herzchen und Kommentare. So schrieb ein Nutzer amüsiert über den tierischen Einsatz, dass das Schaf wohl noch einmal ungeschoren davon gekommen sei.