Ein wenig Leichtigkeit in der Niedermühle Büren

Ein wenig Leichtigkeit mit Jazz, Swing und Latin erwartet die Besucher am Samstag, 11. Februar, in der Niedermühle in Büren. Dort beginnt um 20 Uhr der Konzertabend „Feelin' Groovy“.

Die Kulturinitiative Niedermühle Büren hat zwei Entertainer mit Herzblut, Dieter Nowak (Piano) und Peter Krudup von Behren (Gesang) zu Gast, die zu einem jazzigen Liederabend der anderen Art einladen. Die Songs, die sie auf ihre eigene, unverwechselbare, lockere Art interpretieren, entstammen dem „Great American Songbook“. Im Programm sind Stücke unter anderem von George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Louis Armstrong und Frank Sinatra.

Die Besucher dürfen einen unterhaltsamen Wohlfühlabend erwarten. Mitsingen, mitsummen und mitschnippen sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Karten (20 Euro) gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Schrift & Ton in Büren sowie an der Abendkasse. Reservierungen nimmt Liane Eckert unter Tel. 02951/7639 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.