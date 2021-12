Einbruch in leeres Krankenhaus

Büren

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 24. Dezember, 20.50 Uhr, bis Samstag, 25. Dezember, 11.40 Uhr, in das leerstehende St. Nikolaus Hospital in der Nikolausstraße in Büren eingebrochen. Das berichtete die Polizei am Sonntag.