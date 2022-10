Ekelig und gefährlich: Spritzen und Medikamente in Büren-Harth illegal entsorgt

Illegale Müllentsorgung im Bürener Ortsteil Harth-Ringelstein ärgert die Einwohner und die Stadtverwaltung. Besonders ekelig und auch gefährlich: In öffentlichen Mülleimern finden sich Spritzen, Medikamente und gebrauchtes Verbandmaterial.

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze (Symbolbild): „Besonders Spritzen sollten in fest verschließbaren Boxen gesammelt und dann über den Hausmüll entsorgt oder direkt bei der Arztpraxis abgegeben werden“, mahnt die Stadt.

Seit einigen Wochen fielen in der Ortschaft Harth/Ringelstein besonders häufig Müllablagerungen in Form von Haus- und Sperrmüll auf, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Müll werde dort in städtischen Abfallbehältern oder auch direkt im Gebüsch entsorgt.

Darunter seien medizinische Abfälle wie gebrauchte Spritzen, teilweise noch gefüllte Medikamentenblister, Medikamentendosen und gebrauchtes Verbandmaterial. Weil die Ablegeorte öffentlich zugänglich seien, könne das für Menschen und Tiere gefährlich werden.

„Besonders Spritzen sollten in fest verschließbaren Boxen gesammelt und dann über den Hausmüll entsorgt oder direkt bei der Arztpraxis abgegeben werden“, mahnt die Stadt. Die Abfallbehälter an öffentlichen Orten seien ausschließlich bestimmt für Abfälle, die typischerweise unterwegs anfallen, wie Verpackungen von Snacks oder beispielsweise Fahrscheine. Eine Entsorgung anderer Abfälle, wie etwa Hausmüll, Bauschutt oder größere Mengen Windeln sei über diese Abfallbehälter nicht gestattet.

„Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden“, heißt es aus dem Bürener Rathaus. Für die Entsorgung von Hausmüll biete die Stadt verschiedene Entsorgungspakete an, unter anderem auch preislich vergünstigte „Windeltonnen“ für Haushalte mit Kleinkindern und pflegebedürftigen Personen.

Aktuelle Informationen zum Thema Abfallentsorgung gibt es auf der Homepage der Stadt Büren unter www.bueren.de oder unter Telefon 02951/970135.