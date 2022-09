Endlich ist der Oktobermarkt zurück!

Vom 23. bis 26. September herrscht in Bürens Innenstadt Feierstimmung. Bürgermeister Burkhard Schwuchow eröffnet das Volksfest am Freitag um 14 Uhr mit dem Fassbieranstich auf dem Marktplatz.

Die Kirmes ist das Herzstück des Oktobermarktes und erstreckt sich rund um die Burgstraße. Mit dabei sind Musikexpress, Autoscooter, Kinderkarussells, ein Simulator und viele Wurf- und Imbissbuden. Die Kirmes startet täglich um 14 Uhr, Sonntag geht es schon um 11 Uhr los. Familientag mit günstigeren Preisen ist wie gewohnt der Montag.

Viel los für Familien

Ohnehin gibt es für Familien mit Kindern viel zu erleben. Auf dem Marktplatz und im Festzelt lädt die Jugendpflege ab 15 Uhr ans Spielmobil ein, und der Clown und Jongleur Tasso verbreitet mobil Spaß. Am Sonntag um 15 Uhr tritt Zauberer David Wedegärtner im Festzelt auf. Dort findet am Montag ab 15 Uhr auch der Seniorennachmittag statt - wie könnte es anders sein: mit den Oldies. Tickets sind im Bürgerbüro erhältlich.

Krammarkt zum Start

Die wohl größte Neuerung: Der Krammarkt findet nicht mehr zum Abschluss, sondern zum Auftakt statt. Und zwar am Freitag von 8 bis 14 Uhr. Und nachdem sich zuletzt das Gelände in der Almeaue als nicht ideal erwiesen hat, bauen die etwa 70 Händler ihre Stände wieder wie gewohnt in Afte-, Berthold- und Detmarstraße auf. Bierbuden und Imbissstände sorgen dafür, dass es zwischen Haushaltshelfern und Superschnäppchen auch reichlich Gelegenheit zum geselligen Treffen gibt. Im Festzelt wird ein Krammarktfrühstück serviert, Anmeldungen sind per Mail an [email protected] möglich.

Mit den „Loud Neighbours“ aus der Nachbarstadt Bad Wünnenberg, der Party-Band Herocks aus Brakel , mit Sängerin Jini Meyer, bekannt durch Luxuslärm, und Manuel Hahn, der im vergangenen Jahr beim Bürener Open-Air-Sommer überzeugen konnte, den „Heros of Rock“ und DJ Käpt’n Käse hat das Fest auch musikalisch für jeden Geschmack etwas zu bieten. In der unteren Burgstraße, beim Ibiza, legen DJs auf, und auch DSDS-Star Helmut Orosz ist live dabei. Musik- und Comedy-Star Lars Redlich tritt am Sonntag auf, Tickets sind im Bürgerbüro für 20 Euro erhältlich.

Die Geschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Bereits am Oktobermarktfreitag laden die Modegeschäfte von 16 bis 20 Uhr unter dem Motto „Shop and Drink“ ein: Unterstützt von den Vereinen, an die der Erlös geht, bieten sie leckere Drinks an.

Verlosung und Oldtimer

Nicht fehlen darf die große Sachpreis- und Schinkenverlosung mit attraktiven Gewinnen. Ab Freitag steht die Lostrommel auf dem Marktplatz bereit. Die Lose sind im WV, in den Flyern und zum Ausdrucken unter www.bueren.de zu finden. Sie müssen bis Sonntag 16 Uhr eingeworfen werden. Nur wer persönlich anwesend ist oder von den eigenen Kindern, Geschwistern, Eltern oder vom Ehepartner vertreten wird und mindestens 14 Jahre alt ist, kann dann gewinnen. Weitere Informationen sind unter www.bueren.de zu finden.

Am Samstag ab 15 Uhr stellen in die Burgstraße oberhalb des Marktplatzes die Oldtimerfreunde ihre wertvollen Vehikel aus, bevor sie um 18 Uhr die Burgstraße hinunter ausfahren. Wer Spaß an den alten Karossen hat, kann sich per Mail an [email protected] um einen Mitfahrplatz bewerben.

Historisch geht es am Sonntag auch bei den „Cohors Burana“ an der Mittelmühle in den Almeauen zu. Ab 15 Uhr können Interessierte die Mühle und das mittelalterliche Treiben mit kulinarischen Genüssen erleben. Den Oktobermarkt flankierend, spielt die Traditionsmannschaft des 1 FC Köln um 16 Uhr gegen die Ü40 des SV 21 Büren auf dem Kunstrasenplatz an der Afte.