Neu in Büren: unabhängige und kostenlose Energieberatung

Wie lässt sich im Haushalt Energie einsparen? Welche Förderungen gibt es? Und wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe? Für solche Fragen bietet die Verbraucherzentrale NRW in Kooperation mit der Stadt Büren künftig eine kostenlose telefonische Beratung an.

Bürger bekommen Antworten am Telefon

Freuen sich über das neue Angebot einer unabhängigen und kostenlosen Energieberatung in Büren: (von links) Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Linda Sauer (Verbraucherzentrale NRW), Klaus Rörig (Verbraucherzentrale NRW), Sascha Glaser (Klimaschutzmanager der Stadt) und Ralf Schmidt (Abteilungsleiter Infrastruktur der Stadt).

Interessierte bekommen an jedem dritten Dienstag im Monat in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr Antworten auf ihre Fragen rund ums Energiesparen.

„Bereits der erste Termin im Februar war ausgebucht und zeigt, dass es großes Interesse, aber auch viele offene Fragen bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt“, resümiert Sascha Glaser, Klimaschutzmanager der Stadt Büren. Denn nicht nur die Energiekrise, sondern auch die notwendige Energiewende erfordert es, dass Hauseigentümer und Mieter sich mit dem Thema zukunftsfähiger Technologie und Möglichkeiten auseinandersetzen.

„Die Herausforderungen, die aus Klimaschutz und Energiewende resultieren, können wir nur gemeinsam bewältigen“, betont Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow und freut sich über die große Resonanz zum neuen Angebot der unabhängigen Energieberatung.

Klaus Rörig, Energieberater für die Verbraucherzentrale NRW, gibt in 30-minütigen Beratungsgesprächen unabhängige Tipps und Hilfestellungen zu Themen wie Wärmepumpe, Photovoltaik, energetische Sanierung oder Energiesparen. Interessierte Bürger können bei Sascha Glaser unter Tel. 02951/970-105 oder per E-Mail an [email protected] einen Termin vereinbaren. Die Beratung ist dank Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kostenfrei.