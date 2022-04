Fallschirmspringer landen wieder am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Büren-Ahden/Bielefeld

Nach rund vier Jahren kehren die Fallschirmsportspringer des FSC Bielefeld an ihre ehemalige Heimstätte am Flughafen Paderborn/Lippstadt zurück. Das teilte der Airport am Dienstag mit. „Wir freuen uns sehr, dass die heimischen Sportspringer ihre Zukunft an unserem Flughafen sehen“, kommentierte Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser die Nachricht.

Von Ingo Schmitz