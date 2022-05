Festival „Büren on Wheels“ am 29. Mai rund um die Fürstenberger Straße und Werkstraße

„Büren on Wheels“ startet nach der Pandemiepause am Sonntag, 29. Mai wieder als Leistungsschau der Bürener Gewerbebetriebe. Und doch wartet auf die Besucher noch viel mehr als eine Wirtschaftsschau.

Selbst zum Baggerfahrer werden: Ausprobieren ist in Büren ausdrücklich erwünscht beim Festival „Büren on Wheels“.

Nach der Corona-Zwangspause darf das Fest, das kurz BOW genannt und eigentlich im Turnus von drei Jahren organisiert wird, nun wieder stattfinden.

Jede Menge Aktionen zum Anschauen und Mitmachen, Hüpfburgen, Kletterwände und eine Kartbahn für Kinder, Hubschrauberflüge, Schlemmer-Meile, Flohmarkt, Oldtimer-Ausstellungen, ein verkaufsoffenen Sonntag und noch vieles mehr gib es rund um Fürstenberger Straße und Werkstraße zu erleben.

Auf der „Helfermeile“ mit dabei ist unter anderem auch die Kreispolizeibehörde Paderborn. Ein Autounfall wird simuliert und die anschließende Rettungskette gezeigt. Interessierte dürfen einen Blick in einen Streifenwagen werfen, und die Bürener Hauptkommissare, Andreas Welticke und Stefan Heinz stehen für alle Fragen zur Verfügung. Besucher erfahren, wie sich Alkohol auf die Fahrweise auswirkt oder welche Konsequenzen der schnelle Blick aufs Handy haben kann. Ein Parcours und der so genannte „Blindflugteppich“ dienen zur Veranschaulichung. Mit dabei sind auch die Hundeführer der Paderborner Polizei, die in zwei Vorführungen, jeweils um 14 und 16 Uhr das Können ihrer Tiere zeigen.

Straßensperrungen

Für den Aufbau des Festes wird die Fürstenberger Straße am Samstag von 16 Uhr an vom Kreisverkehr an der Stadthalle bis zum Ortsausgang gesperrt. Die Werkstraße wird von Samstag 16 Uhr an als Einbahnstraße ortsauswärts geführt. Fahrer, die aus Richtung Hegensdorf nach Büren fahren möchten, werden über die Schumannstraße und die Innenstadt umgeleitet.

Wer an einem der Hubschrauberflüge teilnehmen möchte oder bereits einen Flug gebucht hat, kommt zunächst zum Infostand am Radhaus Büren. Der Start- und Landeplatz befindet sich unweit der Bürener Maschinenfabrik.

Preisverleihung

Die Bürgerstiftung Büren nutzt das Fest BOW als Rahmen, um die Auszeichnungen für „Bürens Beste“ zu vergeben. Die Verleihung der Ehrenamtspreise an Jugendliche ist um 15.30 Uhr im Aktionsbereich A beim Unternehmen Elektro-Lüke geplant. Zum Abschluss gibt es dann noch etwas zu gewinnen: Schöne Preise werden um 17.30 Uhr auf dem Marktkauf-Parkplatz verlost. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.bow-fest.de