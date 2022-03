Festkalender der Bürener Schützen steht

„Im Hinblick auf eine sich positiv zu Gunsten des Brauchtums der Schützenfeste im Altkreis Büren entwickelnde Corona-Lage möchten wir nach zwei Jahren schmerzlicher Pause den Schützenfestkalender des Kreisschützenbundes präsentieren“, teilt der stellvertretende Geschäftsführer des Kreisschützenbundes Büren, Hubertus Hund, mit. Man sei voller Hoffnung auf eine gänzlich normalisierte Schützenfestlage in 2022 mit tollen Festen und guten Gesprächen, glänzenden und strahlenden Hofdamen. Ihrer Befürchtung, dass sich die Besucherzahlen der Schützenfeste nach der langen „Entwöhnung“ reduzieren, möchten die Schützen zusammen mit den Mitgliedsvereinen entgegenwirken und setzen auf einen gelungenen Neustart im Schützenwesen.

Den Auftakt im Altkreis Büren will der Bürgerschützenverein Henglarn am 30. April mit seinem Vogelschießen und dem Schützenfest vom 7. bis zum 9. Mai machen. Den Abschluss der Festsaison feiert die Schützenfamilie vom 2. bis 5. September mit dem lang ersehnten Kreisschützenfest in Boke. Drei Jubiläumsfeste gilt es in diesem Jahr zu feiern. Seit 100 Jahren bestehen die Schützenvereine Meerhof und Helmern sowie der Heimatverein Sintfeld (Elisenhof).

Das Schützenjahr 2022. Foto:

Jubiläumsvereine Meerhof und Helmern feiern zweimal

Elisenhof hat seine Festivitäten vom 11. bis 13. Juni in den Schützenkalender eingetragen. Gleich zweimal feiern die beiden Jubiläumsvereine Meerhof und Helmern. Im Nachbarkreis ist das Jubiläumsschützenfest vom 28. bis 30. Mai geplant. Regulär Schützenfest wird vom 2. bis 4. Juli gefeiert. Das Schützenfest in Helmern steht vom 5. bis 7. Juni auf dem Plan, der 100. Geburtstag wird am 27. und 28. August entsprechend gewürdigt.

Die Generalversammlung des Kreisschützenbundes ist auf den 22. April (19 Uhr in Boke) terminiert. Ihren Herbstball feiert die Schützenfamilie am 15. Oktober in der Sälzerhalle Salzkotten. Ausrichter ist diesmal die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Kleinenberg.