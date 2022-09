Feuerwehr in Büren hat viele Baustellen

Der Bürener Rat hat den neuen Brandschutzbedarfsplan verabschiedet. Er läuft über fünf Jahre und macht eines deutlich: In diesem Zeitraum gibt es in Sachen Feuerwehr – im wahrsten Sinne des Wortes – so einige Baustellen.

Der Brandschutzbedarfsplan regelt, wie die Weichen in den kommenden fünf Jahren in Sachen Feuerwehr gestellt werden sollen. In Büren sind Investitionen in die Gebäude dringend notwendig. Der Rat hat den Plan jetzt verabschiedet.

Denn an acht Feuerwehrgerätehäusern im Stadtgebiet sind Baumaßnahmen nötig. An vier Standorten bestehen Unfallrisiken, sodass der Baubeginn dort besonders dringend ist. Es handelt sich um die Feuerwehrhäuser in Hegensdorf, Harth, Siddinghausen und Weine. In Harth, Hegensdorf und Weine sei ein Neubau dringend notwendig. In Siddinghausen seien die Probleme mit einem An- und Umbau in den Griff zu bekommen, so der Plan.