Feuerwehr rettet in Büren zwölf Kaninchen

Ausgesetzt an der Werkstraße, eingefangen von der Feuerwehr, von einer Tierärztin erstversorgt und dann nach Lippstadt ins Tierheim gebracht: Zwölf Kaninchen sind in Büren gerettet worden.

Es begann am Montagnachmittag, 6. Februar, als die ersten Anrufe bei der Stadtverwaltung und in der Bürener Tierarztpraxis von Ute Altmann eingingen. „Auf einer Grünfläche an der Werkstraße in Büren laufen Hauskaninchen herum“, sagten die besorgten Anrufer.