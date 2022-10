Feuerwehr stärkt Betrieben in Büren den Rücken

Einzelhändler und Feuerwehrleute proben in Büren den Schulterschluss. Anlass ist die Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Unterstützen die Aktion „Heimat shoppen“ in Büren: (von links) Jürgen Behlke (IHK Paderborn-Höxter), Carolin Menke und Jürgen Menke (Hotel Kretzer), Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Michael Stork (Freiwillige Feuerwehr) und Michael Kubat (Wirtschaftsförderung).

Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Büren, Michael Stork, hat sich jetzt mit der Gastronomin Carolin Menke aus der Kernstadt getroffen, um stellvertretend dem Handel und der Gastronomie in Büren Danke zu sagen.

„Ohne die Freiwillige Feuerwehr würde so mancher Brand nicht rechtzeitig gelöscht werden. Aber ohne den Handel und die Gastronomie wäre es für die Freiwillige Feuerwehr auch deutlich schwieriger, ihre Arbeit zu machen. Beide unterstützen uns tatkräftig, sei es durch Freistellung von Mitarbeitern oder weitere Unterstützung. Daher wird es aus unserer Sicht auch einmal Zeit, Danke zu sagen“, betonte Michael Stork.

Er wies außerdem darauf hin, dass seine Wehr jederzeit Nachwuchs suche und benötige: „Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich willkommen“.

Die IHK macht mit ihrer Aktion „Heimat shoppen“ Kunden und Besucher der Innenstädte in der Region auf die Bedeutung des stationären Handels, der Gastronomie und der Innenstadt-Dienstleister aufmerksam. „Der lokale Handel und die Gastronomie wurden von Corona besonders hart getroffen. Nach einer kurzen Erholung stehen sie in den kommenden Wochen und Monaten erneut vor enormen Herausforderungen“, beurteilt Jürgen Behlke, Leiter der IHK-Zweigstelle Paderborn/Höxter, die aktuelle Situation. Daher sei es besonders wichtig, dass die Bürger Handel und Gastronomie mit ihrem Besuch oder ihrem Einkauf unterstützten.

„Gerade im ländlichen Bereich übernehmen die Vereine eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Die Stadt Büren bedankt sich beim Handel und der Gastronomie, dass sie die Vereine tatkräftig unterstützten“, betonte Michael Kubat von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Fraglich sei, ob das Engagement in Anbetracht der durch die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg und die steigende Inflation ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage aktuell weiterhin so aufrechterhalten bleiben könne.

„Die Sommermonate haben in unserer Gastronomie für Auftrieb gesorgt. Doch niemand von uns weiß, wie es in den kommenden Monaten weitergeht. Wir schauen besorgt in die Zukunft, sind aber fest davon überzeugt, dass die Bevölkerung Bürens zu uns steht und uns mit dem Besuch der Innenstadt unterstützt“, drückte Carolin Menke, zukünftige Inhaberin des Hotel Kretzer, ihre Hoffnung aus. Ihr Vater Jürgen Menke, jetziger Inhaber des Hotels, ist übrigens zugleich langjähriger und erfahrener Feuerwehrmann der Bürener Wehr.